Зокрема, відновлення твердого покриття тротуарів із встановленням пандусів виконали на таких локаціях:
- пл. Бориса Дерев’янка на перехресті з вул. Іцхака Рабіна та вул. Академіка Філатова;
- вул. Канатна кут пров. Бісквітного;
- вул. Канатна кут вул. Сегедській;
- вул. Всеволода Змієнка (колишня Дворянська) кут вул. Новосельського.
Окрім цього, на проспекті Князя Володимира Великого (колишній проспект Добровольського), 120А відремонтували тротуари та проїзди біля будівель, у яких розташовані Управління соціального захисту населення Пересипського району та Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пересипського району».
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