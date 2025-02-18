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Зокрема, відновлення твердого покриття тротуарів із встановленням пандусів виконали на таких локаціях: 

  • пл. Бориса Дерев’янка на перехресті з вул. Іцхака Рабіна та вул. Академіка Філатова; 
  • вул. Канатна кут пров. Бісквітного; 
  • вул. Канатна кут вул. Сегедській; 
  • вул. Всеволода Змієнка (колишня Дворянська) кут вул. Новосельського.
плитка
плитка
плитка
плитка
плитка
асфальт

Окрім цього, на проспекті Князя Володимира Великого (колишній проспект Добровольського), 120А відремонтували тротуари та проїзди біля будівель, у яких розташовані Управління соціального захисту населення Пересипського району та Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пересипського району».

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