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В частности, восстановление твердого покрытия тротуаров с установкой пандусов выполнили на таких локациях:

  • пл. Бориса Деревянко на перекрестке с ул. Ицхака Рабина и ул. Академика Филатова;
  • ул. Канатная угол переулка Бисквитного;
  • ул. Канатная угол ул. Сегедской;
  • ул. Всеволода Змиенко (бывшая Дворянская) угол ул. Новосельского.
плитка
плитка
плитка
плитка
плитка
асфальт

Кроме этого, на проспекте Князя Владимира Великого (бывший проспект Добровольского), 120А отремонтировали тротуары и проезды возле зданий, в которых расположены Управление социальной защиты населения Пересипского района и Коммунальное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Пересипского района».

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