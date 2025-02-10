Згідно з даними системи Prozorro, ремонтні роботи будуть проведені у трьох багатоповерхівках:

на вулиці Колонтаївській, 65 — два ліфти за майже 4 мільйони гривень,

на вулиці Ярослава Байса, 5/1 — один ліфт за 1,5 мільйона гривень,

на вулиці Балківській, 193 — ще два ліфти за майже 2,9 мільйона гривень.

Тендери на ремонт ліфтів проведуть 24 лютого у форматі відкритих торгів з особливостями. Цей формат передбачає скорочені строки проведення процедури, що дозволяє швидше завершити закупівлю, але залишає менше часу для учасників на подання пропозицій та їх оскарження. Через воєнний стан урядом тимчасово скасовано електронні аукціони, що може зменшити конкуренцію на торгах.

Прикладом подібної закупівлі є тендер, проведений Таїровською селищною радою в Одеській області. Єдиним учасником стала компанія «СК «Градо-Строй», яка запропонувала виконати роботи з будівництва водопроводу по вулицях Шевченка та Надії в селі Сухий Лиман за 15 мільйонів 231,5 тисячі гривень. Термін завершення робіт – до 31 травня 2025 року.

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