Про повідомила директорка міського департаменту освіти Олена Буйневич.

У неділю в усіх школах перевірили температуру в класах, після чого класні керівники мають поінформувати батьків про ситуацію в їхніх школах.

«Директори та вчителі зацікавлені в очному навчанні не менше, ніж батьки та діти. Кінець минулого тижня показав правильність рішення про дистанційне, тому чинимо згідно із Санрегламентом», – зазначила Буйневич.

Нагадаємо, у зв’язку з різким похолоданням школи Одеси з 8 квітня перейшли на дистанційну форму навчання. Це викликало обурення батьків – вони вважають, що діти мають відвідувати школи.