Про це сьогодні, 8 квітня, повідомили в Одеській міськраді.

«У всіх закладах працюватимуть чергові групи», – зазначили в мерії.

Синоптики попереджають про складні погодні умови в Україні на 8 квітня 2025 року. Сьогодні Україна перебуває під впливом холодного фронту, який принесе мокрий сніг, мороз та ожеледь.

За даними Укргідрометцентру, нестабільна погода зачепить більшість регіонів, створивши небезпеку для транспорту, комунального господарства та сільського господарства. Синоптики попереджають про другий рівень небезпеки (помаранчевий), який діятиме до 11 квітня.

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