Десятки возмущенных комментариев появились под постом Елены Буйневич, руководителя Департамента образования и науки одесской мэрии, в котором она сообщила о том, что с 9 по 12 апреля одесские школы полностью перейдут на дистанционное обучение.

Городские власти аргументируют такой шаг снижение температуры воздуха. Чиновники опасаются, что в школах дети замерзнут, ведь отопление в Одессе отключили еще 1 апреля.

Но родители, которые массово комментируют сообщение о дистанционке, считают, что в школах достаточно тепло, чтобы дети продолжили в них ходить. Такая настойчивость отцов и матерей юных одесситов объясняется тем, что они считают дистанционное обучение неэффективным.

“Какой ужас, кашлянули в классе, быстро все на дистанционку, подул ветерок, ану на дистанционку, 20 градусов в классе, быстро все на дистанционку, 30 градусов плюс таем…на дистанционку, и все довольны… кроме работающих родителей…где правда??? Эффективность такого обучения равна нулю!!!” – пишет Ксена Оляненко.

“Зачем вы подрываете учебный процесс, еще и родителям добавляете проблем.

Вы понимаете, что большинство из детей сидят дома сами?!

Дежурные классы НЕ решают вопрос, потому что там дети НЕ учатся!

Вы бы лучше включили отопление, и не переворачивали все с ног на голову своими решениями!” – возмущается Ксения Златева.

Это не значит, что родители готовы подвергнуть риску здоровье своих детей ради получения теми знаний. По мнению комментаторов, отмена очных занятий – излишняя перестраховка. Они утверждают, что температура в классах достаточная, чтобы дети могли в них учиться. Называются цифры в диапазоне +20°C – +24°C.

Похожих комментариев десятки и их число продолжает расти.

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