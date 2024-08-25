Зеленський нагородив орденами олімпійських чемпіонок із Одеси

На честь Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди переможцям та призерам літніх Олімпійських ігор у Парижі. Серед них були й одеські фехтувальниці, які у складі жіночої збірної України принесли Україні перше «золото» на Олімпіаді-2024.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Новина за темою: Українські фехтувальники виграли перше «золото» на Олімпіаді-2024
Олімпійські чемпіонки Олена Кравацька та Аліна Комащук отримали ордени Княгині Ольги II ступеня, а їхній тренер Олександр Васютін – орден «За заслуги» ІІІ ступеня.
Раніше «Одеське життя» брало інтерв’ю у наших чемпіонок. Більше подробиць у наших матеріалах: