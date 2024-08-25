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Зеленський нагородив орденами олімпійських чемпіонок із Одеси

Зеленський нагородив орденами олімпійських чемпіонок із Одеси

На честь Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди переможцям та призерам літніх Олімпійських ігор у Парижі. Серед них були й одеські фехтувальниці, які у складі жіночої збірної України принесли Україні перше «золото» на Олімпіаді-2024.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Новина за темою: Українські фехтувальники виграли перше «золото» на Олімпіаді-2024

Олімпійські чемпіонки Олена Кравацька та Аліна Комащук отримали ордени Княгині Ольги II ступеня, а їхній тренер Олександр Васютін – орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Раніше «Одеське життя» брало інтерв’ю у наших чемпіонок. Більше подробиць у наших матеріалах:

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