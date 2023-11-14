Фаріон навела ФСБ на кримського студента: у Львові студенти вимагають її звільнення

“Фаріон – геть”, “ФаріOFF”, “Не поважаєш військових – не працюєш в університеті”, “Колишніх комуністів не буває” – саме з такими гаслами львівські студенти вимагали звільнення Ірини Фаріон.

Ірина Фаріон, викладачка та філологиня принижувала військових, називаючи російськомовних захисників “збродом” та “московоротими”. Військові обурилися, а омбудсмен Дмитро Лубинець із цього приводу звернувся до правоохоронців за фактом диксримінації.

Окрім того, коли Фаріон отримала на свою електронну скриньку листа з Криму від студента філологічного факультету, який підтримав її позицію, вона “злила” в мережу лист з особистими даними студента. Більш того, коли коментували її допис, то просили приховати дані хлопця. На що вона агресивно відповіла, що своє обличчя не ховає, йому теж цього робити не буде.

Наразі юнака затримано та допитано. Більш того, він записав відеовибачення перед російською федерацією.

Таким чином власні амбіції Фаріон стали важливішими, ніж життя твого юного однодумця.

На вимогу студентів до них вийшла проректорка Політехніки Лілія Жук. Вона сказала, що наразі створена комісія, яка вивчає це питання. Студентів обурило, що публічні висловлювання, які ображають військових, не достатні докази для звільнення. Але якусь чіткішу позицію проректорка не висловила.

Читайте також: Чиновник закликав негайно та повністю прибрати російську мову з телебачення

Серед студентів часто звучало гасло, що комуністам не місце в українській освіті та що “колишніх комуністів не буває”.

І в кращих традиціях комунізму Фаріон написала скаргу президенту Зеленському, Залужному та Умерову про хамську поведінку Максима Жоріна та Богдана Кротевича на її адресу, які відповіли їй за образу військових 12-ї бригади НГУ “Азов”.

Ірина Фаріон та її зв’язок з комуністами

Саме комуністичну партію колись у 1988 році вибрала Ірина Фаріон, аби стати на щабель вище в кар’єрі.

У 1988 році винятково з мотивів наукового кар’єрного зростання я вступила у це лайно, а у 1989 році відразу за рік я з цього лайна вийшла, –

сказала Фаріон в інтерв’ю львівському виданню.

Але документи в Державному архіві Львівської області розказують іншу історію. Про це написала “Українська правда”.

В архівах є протоколи засідань Комітету комсомолу ЛДУ ім. І.Франка. В одному з протоколів розглядалося питання про надання Ірині Фаріон характеристики-рекомендації для вступу кандидатом у члени КПРС.

У тому ж протоколі зазначено, що Ірина Фаріон була членом ВЛКСМ із вересня 1978 року.

Більш того, у справі є і сама характеристика-рекомендація.

А в характеристиці вказується, що Фаріон заохочувала вивчення російської іноземними студентами.

Саме цей документ і став основним, аби Ірина Фаріон стала кандидаткою у члени КПРС. І вже на наступному засіданні парткому Фаріон одноголосно підтримали й надали статус кандидатки у члени КПРС.

Це архівні документи, а отже їх можна вважати офіційним підтвердженням членства Ірини Фаріон у КПРС, яке вона сама категорично заперечує.

Документів, які свідчать про вихід чи виключення Ірини Фаріон із КПРС до 30 серпня 1991 року виявити не вдалося. А саме з того дня діяльність компартії на території України була заборонена офіційно.

За словами архіваріуса Державного архіву Львівської області, подібних документів в архіві немає.