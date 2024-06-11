У Кринках загинув молодий захисник з Одеської області

До лав Небесного війська приєднався ще один наш земляк: до рідної домівки “на щиті” повертається матрос Павло Топчій – мешканець Бородінської громади. Захиснику назавжди залишиться 21.
Про загибель бійця повідомляє відділ культури, туризму, молоді та спорту Бородінської селищної ради.
Топчій Павло Петрович народився 27 квітня 2003 року в селі Ганнівка Височанської сільської ради.
20 лютого поточного року уклав контракт на проходження військової служби та служив матросом у 38-ій бригаді морської піхоти.
6 червня 2024 року під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку, біля селища Кринки, Павло загинув.
“Війна забрала молодого юнака. Лише 21… Назавжди. Світла пам’ять про Павла назавжди залишиться в наших серцях. Ніякими словами не втамувати пекучий біль і не загоїти рани в душі… Щиро співчуваємо рідним загиблого! Вічна пам’ять нашому Герою!”, – прокоментували в селищній раді.
У рідному селі Героя зустрічатимуть живим коридором.
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