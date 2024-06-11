У Кринках загинув молодий захисник з Одеської області

Війна, день 839-й: Крим стає смертельною пасткою для окупантів Повномасштабна війна, розв’язана росією проти України, триває 839-ту добу. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективної вогневої поразки, виснажуючи по всій лінії фронту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 838-й: в Азовському морі потоплено російський військовий корабель Сьогодні, 10 червня 2024 року розпочалася 838-та доба від початку повномасштабної війни путінської росії проти незалежної України. Українські військові продовжують тримати оборону та завдавати болючих ударів по військовій техніці ворога. Так, біля порту Єйськ, атаковано черговий БДК, який, попередньо, пішов слідом за крейсером «Москва». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 837: знищено перший ворожий винищувач п’ятого покоління Сьогодні, в неділю, 9 червня 2024 року розпочалася 837-та доба з початку повномасштабної війни путінської росії проти незалежної України. І, як стало відомо, минулої доби українські захисники здобули одну дуже суттєву перемогу. А ряди рашистських окупантів продовжують рідшати. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 836: вибухи у Севастополі та «Міражі» для України Сьогодні, у суботу, 8 червня 2024 року, 836-й день від початку повномасштабної українсько-російської війни. Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Наші захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам російських окупантів просунутися в глибину нашої території, завдають їм ефективної вогневої поразки, виснажуючи ворога по всій лінії фронту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ