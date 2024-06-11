У Кринках загинув молодий захисник з Одеської області

У Кринках загинув молодий захисник з Одеської області

До лав Небесного війська приєднався ще один наш земляк: до рідної домівки “на щиті” повертається матрос Павло Топчій – мешканець Бородінської громади. Захиснику назавжди залишиться 21.

Про загибель бійця повідомляє відділ культури, туризму, молоді та спорту Бородінської селищної ради.

Топчій Павло Петрович народився 27 квітня 2003 року в селі Ганнівка Височанської сільської ради.

20 лютого поточного року уклав контракт на проходження військової служби та служив матросом у 38-ій бригаді морської піхоти.

6 червня 2024 року під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку, біля селища Кринки, Павло загинув.

Павло Топчій

“Війна забрала молодого юнака. Лише 21… Назавжди. Світла пам’ять про Павла назавжди залишиться в наших серцях. Ніякими словами не втамувати пекучий біль і не загоїти рани в душі… Щиро співчуваємо рідним загиблого! Вічна пам’ять нашому Герою!”, – прокоментували в селищній раді.

У рідному селі Героя зустрічатимуть живим коридором.

До теми: Одещина втратила трьох молодих захисників: що потрібно знати про похорон Героїв

 

Виктория Басок ПРОФІЛЬ
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