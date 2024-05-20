У Кілійській громаді оголосили жалобу за загиблим у Миколаївській області військовослужбовцем

Про це повідомили в Кілійській громаді.

Сержант з матеріального забезпечення Чумаченко Роман Іванович загинув 17 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту с. Солончаки, Миколаївської області. Солончаки, Миколаївської області.

Зранку труну із загиблим провезли вздовж коридору пошани, який утворили жителі міста Кілія. На колінах земляка зустрічало й рідне село – Шевченкове. Там воїна й поховали.

У цивільному житті Роман Чумаченко займався будівництвом і дуже любив футбол – представляв сільську команду.

На військову службу був призваний у жовтні 2022 року. За кілька днів до загибелі Роман перебував у відпустці, багато спілкувався з рідними та близькими, ніби щось відчував.

У загиблого залишилися дружина, троє дітей.

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