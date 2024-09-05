Війна забрала життя ще двох захисників з Одеської області

Захищаючи нашу рідну землю від російських окупантів на Донецькому напрямку загинули захисник України з Білгород-Дністровського району Олександр Шевченко та уродженець Кілії Володимир Негоїца.
Трагічні новини повідомили місцеві адміністрації.
Житель села Маразліївка, солдат Шевченко Олександр Олександрович загинув 25 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Журавка Покровського району Донецької області. Йому був 51 рік.
Стрілець-снайпер штурмової роти Сухопутних військ ЗСУ сержант Володимир Петрович Негоїца загинув 18 серпня 2024 року під час бойових дій на одному з найгарячіших напрямків Донецької області.
Герою назавжди залишиться 45…
Кожен загиблий Воїн – це болючий шрам на душі кожного з нас, їхні імена назавжди будуть взірцем мужності, патріотизму та незламності.
2 вересня 2024 року під час проходження лікування помер захисник України Євген Швець із Сергіївської громади.