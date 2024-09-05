Війна забрала життя ще двох захисників з Одеської області

Трагічні новини повідомили місцеві адміністрації.

Житель села Маразліївка, солдат Шевченко Олександр Олександрович загинув 25 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Журавка Покровського району Донецької області. Йому був 51 рік.

Стрілець-снайпер штурмової роти Сухопутних військ ЗСУ сержант Володимир Петрович Негоїца загинув 18 серпня 2024 року під час бойових дій на одному з найгарячіших напрямків Донецької області.

Герою назавжди залишиться 45…

Кожен загиблий Воїн – це болючий шрам на душі кожного з нас, їхні імена назавжди будуть взірцем мужності, патріотизму та незламності.

2 вересня 2024 року під час проходження лікування помер захисник України Євген Швець із Сергіївської громади.