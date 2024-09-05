Новини Одеси та Одеської області

Війна забрала життя ще двох захисників з Одеської області

Війна забрала життя ще двох захисників з Одеської області

Захищаючи нашу рідну землю від російських окупантів на Донецькому напрямку загинули захисник України з Білгород-Дністровського району Олександр Шевченко та уродженець Кілії Володимир Негоїца.

Трагічні новини повідомили місцеві адміністрації.

Житель села Маразліївка, солдат Шевченко Олександр Олександрович загинув 25 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Журавка Покровського району Донецької області. Йому був 51 рік.

Олександр Шевченко

Стрілець-снайпер штурмової роти Сухопутних військ ЗСУ сержант Володимир Петрович Негоїца загинув 18 серпня 2024 року під час бойових дій на одному з найгарячіших напрямків Донецької області.

Герою назавжди залишиться 45…

Кожен загиблий Воїн – це болючий шрам на душі кожного з нас, їхні імена назавжди будуть взірцем мужності, патріотизму та незламності.

2 вересня 2024 року під час проходження лікування помер захисник України Євген Швець із Сергіївської громади.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk