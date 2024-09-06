На Сумщині загинув прикордонник з Одеської області

Кодимська громада попрощалася із загиблим захисником українських кордонів із села Баштанків Бодачевським Сергієм Олексійовичем.
Інспектор Державної прикордонної служби України загинув 25 серпня 2024 року в районі населеного пункту Рудневе Глухівського району Сумської області. У жовтні воїну мало виповнитися 52 роки.
Із військовослужбовцем попрощалися 5 вересня. Співчуття родині висловили староста села Баштанків Віктор Прокопчук, військовий капелан отець Михайло Базилько, настоятель Свято-Архангельської Михайлівської парафії ПЦУ ігумен Нестор.
«Ми обіцяємо мужньому прикордоннику Сергію робити для перемоги все можливе та завоювати мир. Будемо ще більше об’єднуватися і багато працювати для цієї мети. Небесне військо приймає Бодачевського Сергія до своїх лав. Спочивай з богом, наш захисник», – сказав на громадянській панахиді міський голова Кодими Сергій Лупашко.
Захисника поховали на цвинтарі в рідному селі.
Фото – Кодимська громада