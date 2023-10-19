Новости Одессы и Одесской области

В Дунае выращивают рыб, которые после подрыва Каховской ГЭС могут исчезнуть

В Дунае выращивают рыб, которые после подрыва Каховской ГЭС могут исчезнуть

В Дунай выпустили более 2,5 тыс. осетровых. Этот вид рыбы занесен в Красную Книгу, а подрыв оккупантами плотины Каховской ГЭС поставил под угрозу его существование.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Инициатором мероприятия стал Всемирный фонд природы WWF-Украина, уже более 5 лет занимающийся сохранением осетровых видов рыб в Украине. 

В зарыблении участвовали представители Министерства окружающей среды, Дунайского биосферного заповедника, Одесского осетринческого комплекса, общественность.

Зарыбок выращен Одесским осетриническим комплексом. 2,5 тыс мальков осетра весом 150 – 300 грамм уже покоряют воды Дуная.

«Влияние гидростроительства, зарегулированности рек, интенсивного промысла и браконьерства привели к значительному сокращению осетровых и занесению их в Красную книгу Украины. Российская агрессия, подрыв Каховской ГЭС спровоцировал экологическую и гуманитарную катастрофу и поставил под угрозу существование многих видов дикой фауны, в том числе «, — сказал заместитель главы Минагрополитики Виталий Головня.

Указывается, что осетр является важной частью речных экосистем и одновременно самым уязвимым видом в мире, поэтому Украина стремится их сохранить.

По словам и.о. Главы Госрыбагентства Игоря Клименко в текущем году наблюдалось увеличение численности видов осетровых, особенно в летний период в устье Дуная. Для сохранения этих видов, Госрыбагенство запретило промысловое рыболовство на определенных участках Дуная.

«Дополнительное увеличение количества осетровых в Дунае является важным шагом для их сохранения и восстановления. Ведь из-за террористических действий россиян на юге Украины генофонд осетровых, к сожалению, потерян», — отметил и.о. Главы Госрыбагентства Игорь Клименок.

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