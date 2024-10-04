Зранку в Одеській області відчули підземні поштовхи з Румунії

Як повідомили в румунському Національному науково-дослідному інституті фізики Землі, о 6.19 п’ятниці, 4 жовтня, у сейсмічній зоні Вранча знову стався землетрус магнітудою 4.1.

Землетрус стався на глибині 140 км. Епіцентр знаходився всього за 55 км від міста Бузеу.

Зона Вранча – Довідка “Одеського Життя”

Зона Вранча — це сейсмоактивна зона, розташована на стику Південних і Східних Карпат, переважно на території жудеця Вранча в Румунії. Ця зона відома своїми потужними землетрусами, які можуть досягати магнітуди до 8,3. Землетруси в зоні Вранча відбуваються на значних глибинах, від 80 до 190 км, що дозволяє сейсмічним хвилям поширюватися на великі відстані.

Землетруси в цій зоні можуть відчуватися на великій території, включаючи Україну, особливо в південно-західних областях. Найсильніші землетруси в зоні Вранча відбулися в 1940 та 1977 роках, спричинивши значні руйнування.

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