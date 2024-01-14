Жителя Балти застрелили за відмову продати земельну ділянку

Про це пише «Думська», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

За інформацією джерел, причиною вбивства стала земельна ділянка зі старим будинком, який нещодавно купив загиблий.

«Його сусідка теж хотіла цю ділянку придбати і приходила до загиблого, щоб перекупити у нього, але отримала відмову. Можливо, у грубій формі. Старший син жінки – військовий, служить в Одесі. Він увечері приїжджав до Балти і одразу ж повернувся до частини. Там його і затримали за підозрою у вбивстві»,

– цитує видання слова джерела.

Нагадаємо, раніше слідство встановило, що ввечері суботи до домофону зателефонував невідомий, який попросив ключі, щоб зробити дублікат. Хазяїн вийшов надвір і приблизно за 15 хвилин сусід побачив біля будинку його тіло в крові, яка текла з рани на голові.

Судячи з гільзи, знайденої на місці, чоловіка вбили з автоматичної зброї калібру 5,45.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (навмисне вбивство).

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