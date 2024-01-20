У центрі Одеси знову збиралися рідні військовополонених (фото)

Сьогодні, у суботу, 20 січня, на вулиці Дерибасівській у центрі Одеси, біля новорічної ялинки, відбулася чергова акція на підтримку військовополонених «Не мовчи! Полон вбиває!». Її учасники вимагають звільнення українських бійців, які тривалий час утримуються росією.
Таким чином рідні, знайомі та просто небайдужі городяни намагаються привернути увагу громадськості до захисників Маріуполя, які досі залишаються у полоні. Сьогоднішня акція зібрала близько 100 людей.
Люди скандували: «Поверніть героїв із полону!», «Полон – це не гарантія збереження життя», «Слава ЗСУ!», «Волю військовим моряків!», «Волю військовим медикам!», «Будь голосом полонених!»
За словами учасників акції, в ході нещодавнього великого обміну повернули сімох захисників острова Зміїного, але це дуже мало. А ось жодного бійця бригади «Азов» в останньому обміні не було.
«Так, є реакція влади, вона нас загалом підтримує і представники координаційного штабу з нами виходять у Києві. У принципі, нам ніхто не забороняє робити акції, потрібно доносити суспільству, що полон – це не опція збереження життя, що дуже багато наших громадян у полоні»
– кажуть рідні військовополонених.
Раніше «Одеське життя» розповідала, як колишні полонені жінки домагаються репарацій від окупантів та допомагають іншим.
Читайте також: «Миллионы на дроны»: біля одеської мерії пройшла чергова акція найстійкіших.