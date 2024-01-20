У центрі Одеси знову збиралися рідні військовополонених (фото)

Таким чином рідні, знайомі та просто небайдужі городяни намагаються привернути увагу громадськості до захисників Маріуполя, які досі залишаються у полоні. Сьогоднішня акція зібрала близько 100 людей.

Люди скандували: «Поверніть героїв із полону!», «Полон – це не гарантія збереження життя», «Слава ЗСУ!», «Волю військовим моряків!», «Волю військовим медикам!», «Будь голосом полонених!»

За словами учасників акції, в ході нещодавнього великого обміну повернули сімох захисників острова Зміїного, але це дуже мало. А ось жодного бійця бригади «Азов» в останньому обміні не було.

«Так, є реакція влади, вона нас загалом підтримує і представники координаційного штабу з нами виходять у Києві. У принципі, нам ніхто не забороняє робити акції, потрібно доносити суспільству, що полон – це не опція збереження життя, що дуже багато наших громадян у полоні»

– кажуть рідні військовополонених.

Раніше «Одеське життя» розповідала, як колишні полонені жінки домагаються репарацій від окупантів та допомагають іншим.

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