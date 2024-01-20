Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы снова собирались родные военнопленных (фото)

В центре Одессы снова собирались родные военнопленных (фото)

Сегодня, в субботу, 20 января, на улице Дерибасовской в центре Одессы, возле новогодней елки, прошла очередная акция в поддержку военнопленных «Не молчи! Плен убивает!». Ее участники требуют освобождения украинских бойцов, длительное время удерживаемых россией.

Таким образом родные, знакомые и просто неравнодушные горожане пытаются привлечь внимание общественности к защитникам Мариуполя, которые до сих пор остаются в плену. Сегодняшняя акция собрала около 100 человек.

Акция на Дерибасовской в Одессе

Акция в поддержку защитников Мариуполя, Одесса, 20 января 2024

В Одессе прошла акция в поддержку военнопленных

Люди скандировали: «Верните героев из плена!», «Плен – это не гарантия сохранения жизни», «Слава ВСУ!», «Волю военным моряка!», «Волю военным медикам!», «Будь голосом пленных!»

Акция в Одессе, участники

Участники акции в поддержку военнопленных

На акции в поддержку военнопленных в Одессе

По словам участников акции, в ходе недавнего большого обмена вернули семерых защитников острова Змеиного, но это очень мало. А вот ни одного бойца бригады «Азов» в последнем обмене не было.

«Да, есть реакция власти, она нас в целом поддерживает и представители координационного штаба с нами выходят в Киеве. В принципе, нам никто не запрещает делать акции, нужно доносить обществу, что плен – это не опция сохранения жизни, что очень много наших граждан в плену»,

– говорят родные военнопленных.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как бывшие пленные женщины добиваются репараций от оккупантов и помогают другим.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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