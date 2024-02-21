У центрі Одеси з’являться сотні паркувань

В історичному центрі Одеси, на вулицях Садової, Великої та Малої Арнаутської, облаштують 821 машиномісце для муніципальних паркувань. Ці паркування передадуть до управління КП «Одестранспарксервіс».
Таке рішення підтримали сьогодні, 21 лютого, на черговій сесії депутати Одеської міської ради.
Як повідомлялося, на вулиці Великій Арнаутській облаштують 443 паркомісця, на вулиці Малій Арнаутській – 323 паркомісця, а на Садовій – 55 паркомісць.
Загалом поточного року муніципалітет має намір майже втричі збільшити кількість муніципальних паркомісць – з 1202 до 3504. Передбачається, що це дозволить залучати до міського бюджету додатково близько 470 тис. гривень щомісяця.
Крім того, як розповів у себе у Facebook депутат міськради Петро Обухов, на сьогоднішній сесії ухвалили кілька рішень, які прокладають шлях до роботи муніципальних евакуаторів, які подарувала місту Німеччина.
«В місті є багато покинутих автівок, які вже вросли в землю. Але у нас досі не було інструментів, процедур та землі, куди їх прибрати. Для наведення порядку на вулицях мільйонного міста два евакуатори це зовсім небагато. Але потрібно запустити це як пілотний проєкт і налагодити цю роботу. Деякі водії поводяться зовсім нахабно – паркуються на трамвайних шляхах, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту, зелених зонах. Нарешті в нас буде дієвий інструмент розв’язання цієї проблеми»,
– пояснив депутат.
Нагадаємо, раніше виконком міськради дозволив одеським комунальникам евакуацію транспортних засобів, які були кинуті або припарковані у неналежних місцях. Для цього планується облаштувати спеціальні штрафмайданчики.