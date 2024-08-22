У центрі Одеси після обрізки дерев «виросло» звалище – фотофакт

Факт утворення стихійного сміттєзвалища просто в житловій забудові в центрі міста зафіксували в Державній екоінспекції Південно-Західного округу.

21 серпня, після того, як до відомства надійшла скарга від місцевого жителя, держінспектори виїхали на місце і з’ясували, що звалище утворилося біля залишених гілок після обрізки дерев комунальними службами.

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Мешканці району розповідають, що таке трапляється регулярно, і частково ситуацію могли б вирішити додаткові сміттєві баки, яких поки що не вистачає.

Інспекція надіслала лист до Одеської міської ради з вимогою привести територію до належного санітарного стану і встановити додаткові урни та сміттєві контейнери.

«Сподіваємося на належну реакцію. Дякуємо небайдужим громадянам за активну громадянську позицію у збереженні чистоти нашого міста!» – зазначили екологи.