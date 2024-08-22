В центре Одессы после обрезки деревьев «выросла» свалка — фотофакт

Факт образования стихийной свалки прямо в жилой застройке в центре города зафиксировали в Государственой экоинспекции Юго-Западного округа.

21 августа, после того, как ведомство поступила жалоба от местного жителя, госинспекторы выехали на место и выяснили, что свалка образовалась возле оставленных веток после обрезки деревьев коммунальными службами.

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Жители района рассказывают, что такое происходит регулярно, и частично ситуацию могли бы решить дополнительные мусорные баки, которых пока не хватает.

Инспекция направила письмо в Одесский городской совет с требованием привести территорию в надлежащее санитарное состояние и установить дополнительные урны и мусорные контейнеры.

«Надеемся на надлежащую реакцию. Благодарим неравнодушных граждан за активную гражданскую позицию в сохранении чистоты нашего города!» — отметили экологи.