На стихійному звалищі в Одесі на очах екологів вивантажили фуру сміття (фото)

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Стихійне звалище побутових, будівельних відходів, відпрацьованих шин і люмінесцентних ламп виявили 6 травня на території II-го Локомотивного провулка.

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7 червня за ініціативою інспекції Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради для обстеження території прибула комісія, що складалася з представників екоінспекції, міської влади та поліції.

“Однак, нахабство порушників не має меж! Прямо під час комісійного обстеження водієм вантажного автомобіля здійснено скидання відходів на обстежуваній території”, – зазначили екологи.

За результатом обстеження звалища Пересипській районній адміністрації доручено привести територію в належний стан.

Крім того, до Одеської міськради надіслано лист із рекомендацією вжити заходів щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, а також забезпечення недопуску вантажної техніки та автомобільного транспорту, які здійснюють скидання відходів.