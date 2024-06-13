На стихійному звалищі в Одесі на очах екологів вивантажили фуру сміття (фото)

На стихійному звалищі в Одесі на очах екологів вивантажили фуру сміття (фото)

В Одесі просто під час комісійного обстеження екологів одного зі стихійних звалищ у Пересипському районі водій вантажного автомобіля скинув відходи на цій території. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Стихійне звалище побутових, будівельних відходів, відпрацьованих шин і люмінесцентних ламп виявили 6 травня на території II-го Локомотивного провулка.

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7 червня за ініціативою інспекції Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради для обстеження території прибула комісія, що складалася з представників екоінспекції, міської влади та поліції.

стихійне звалище
стихійне звалище
стихійне звалище
стихійне звалище

“Однак, нахабство порушників не має меж! Прямо під час комісійного обстеження водієм вантажного автомобіля здійснено скидання відходів на обстежуваній території”, – зазначили екологи.

стихійне звалище

За результатом обстеження звалища Пересипській районній адміністрації доручено привести територію в належний стан.

Крім того, до Одеської міськради надіслано лист із рекомендацією вжити заходів щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, а також забезпечення недопуску вантажної техніки та автомобільного транспорту, які здійснюють скидання відходів.

 

 

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