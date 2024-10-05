Новини Одеси та Одеської області

У центрі Одеси легковик «поклав» світлофор (фото)

У центрі Одеси легковик «поклав» світлофор (фото)

Сьогодні вдень, у суботу, 5 жовтня 2024 року, в центрі Одеси легковий автомобіль врізався у світлофор, через що останній не витримав і впав.

Про подію повідомляє місцевий телеграм-канал «Одеса INFO».

Аварія сталася на перехресті вулиць Старопортофранківська та Ольгіївська. Як видно на фото, автомобіль Hyundai буквально зніс світлофорний об’єкт.

ДТП у центрі Одеси, 5 жовтня 2024-2

ДТП у центрі Одеси, 5 жовтня 2024-3

Про постраждалих не повідомляється.

На місці працювали правоохоронці, але офіційної інформації про подію не надходило.

Нагадаємо, раніше в Подільському районі Одеської області. влетів у дерево легковик, повний людей.

А в дні блэкаута в Одесі легковий автомобіль Dodge влетів у стовп, щоб уникнути наїзду на пішоходів, яких водій вчасно не розгледів у темряві.

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