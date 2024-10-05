У центрі Одеси легковик «поклав» світлофор (фото)

Сьогодні вдень, у суботу, 5 жовтня 2024 року, в центрі Одеси легковий автомобіль врізався у світлофор, через що останній не витримав і впав.
Про подію повідомляє місцевий телеграм-канал «Одеса INFO».
Аварія сталася на перехресті вулиць Старопортофранківська та Ольгіївська. Як видно на фото, автомобіль Hyundai буквально зніс світлофорний об’єкт.
Про постраждалих не повідомляється.
На місці працювали правоохоронці, але офіційної інформації про подію не надходило.
Нагадаємо, раніше в Подільському районі Одеської області. влетів у дерево легковик, повний людей.
А в дні блэкаута в Одесі легковий автомобіль Dodge влетів у стовп, щоб уникнути наїзду на пішоходів, яких водій вчасно не розгледів у темряві.