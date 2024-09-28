На Одещині влетів у дерево легковик, повний людей

Як повідомили в обласному управлінні поліції, автопригода сталася напередодні увечері.

Поліцейські попередньо встановили, що 31-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав із дороги та врізався у дерево.

Унаслідок ДТП постраждали водій та двоє його пасажирів 18-ти та 46-ти років. Усіх їх із різними травмами на швидкій доправили до районної лікарні. У водія відібрали біологічні зразки для перевірки на стан сп’яніння.

На місці працювали поліцейські територіального та районного підрозділів поліції, а також слідчі слідчого управління обласної поліції.

Авто вміщено на арештмайданчик. Після встановлення всіх обставин пригоди йому буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, раніше в результаті зіткнення двох легкових автомобілів в селі Бурлача Балка Одеського району одна людина загинула та двоє постраждали.

А в Одесі кілька днів тому сталася ДТП, мимовільною причиною якої став їжачок, що вийшов на проїжджу частину.