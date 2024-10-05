В центре Одессы легковушка «уложила» светофор (фото)

Сегодня днем, в субботу, 5 октября 2024 года, в центре Одессы легковой автомобиль врезался в светофор, отчего последний не выдержал и упал.
О происшествии сообщает местный Телеграм-канал «Одесса INFO».
Авария произошла на пересечении улиц Старопортофранковская и Ольгиевская. Как видно на представленных фото, автомобиль Hyundai буквально снес светофорный объект.
О пострадавших не сообщается.
На месте работали правоохранители, но официальная информация о происшествии не поступала.
Напомним, ранее в Подольском районе Одесской области влетела в дерево легковушка, полная людей.
А в дни блэкаута в Одессе легковой автомобиль «Dodge» влетел в столб, чтобы избежать наезда на пешеходов, которых водитель вовремя не разглядел в темноте.