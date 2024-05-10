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У бою на Бахмутському напрямку загинув стрілець із Одеської області

У бою на Бахмутському напрямку загинув стрілець із Одеської області

Війна продовжує забирати життя захисників з Одеської області. На фронті загинув житель села Іванівка Любашівської громади Микола Костянтинович Руденко.

Про це повідомили в Любашівській громаді.

За офіційними даними Подільського районного ТЦК, військовослужбовець стрілецького батальйону однієї з військових частин ЗСУ, солдат Руденко Микола Костянтинович загинув під час виконання бойового завдання 6 травня 2024 року в районі населеного пункту Григорівка Бахмутського району Донецької області.

Йому був 41 рік.

У Любашівській громаді висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна:

«Жодними словами не вгамувати пекучого болю втрати і не загоїти рани в душі».

Про дату та час прощання з Героєм буде повідомлено додатково.

Раніше Любашівська громада провела в останню путь свого 25-річного земляка Тимофія Букура, який загинув під час евакуації особового складу з лівого берега Дніпра.

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