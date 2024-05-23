Молодий захисник з Одеської області загинув на гарячому напрямку фронту

Росія вдарила 15 ракетами по Харкову: багато загиблих та поранених У четвер, 23 травня, російські війська завдали близько 15 ударів по цивільній інфраструктурі Харкова та області. Станом на зараз уже відомо про сімох загиблих, 17 осіб дістали поранення. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Прикордонник з Одеської області отримав почесну нагороду від президента За мужність і відвагу, виявлені під час виконання бойових завдань, прикордонника з Ізмаїла з позивним “Малий” нагороджено медаллю “За військову службу Україні”. Воїн стримав ворога зі своїм підрозділом, щоб забезпечити евакуацію поранених. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна очима снайпера: «постріл — це останнє, що ти будеш робити» Сергій служить в одній зі штурмових бригад гвардії наступу на Бахмутському напрямку. Колись він був правоохоронцем і захоплювався страйкболом, а зараз — професійний снайпер, від чиїх дій на фронті багато в чому залежить вдала атака і знищення окупантів. До Дня героїв «Одеське життя» розпитало Сергія про те, хто такі снайпери в сучасній війні та яку важливу роботу вони виконують. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

День морської піхоти України: історія військ і героїзм у повномасштабній війні Сьогодні, 23 травня, українські морські піхотинці відзначають своє професійне свято. Морпіхи разом з іншими підрозділами української армії героїчно захищають Україну від російських загарбників, виборюючи право на свободу та мирне життя. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ