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Молодий захисник з Одеської області загинув на гарячому напрямку фронту

Молодий захисник з Одеської області загинув на гарячому напрямку фронту

Війна забрала ще одне молоде життя – у бою на Покровському напрямку загинув захисник із Білгород-Дністровського району Микола Лупашко.

Про це повідомили у пресслужбі Білгород-Дністровської РВА.

Солдат Микола Лупашко із села Нова Царичанка загинув 19 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новопокровське Донецької області.

32-річний воїн отримав поранення несумісні з життям.

Микола Лупашко

“Він вірою і правдою боровся з окупантом за нашу Україну, за незалежність нашої держави, за життя і майбутнє кожного українця, проте не вдалося зберегти своє життя і…
Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть рідної людини – велике випробування. У цей гіркий момент щиро поділяємо горе рідних Героя”, – зазначили в Білгород-Дністровському РВА.

До теми: Двоє захисників з Одещини повертаються додому “на щиті”

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