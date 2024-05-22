Двоє захисників з Одещини повертаються додому “на щиті”

Війна продовжує забирати життя наших земляків: у боях за Україну загинули мешканець Степанівської громади Роздільнянського району Анатолій Бурдєлєв і мешканець Чорноморська Олексій Сергєєв.
44-річний житель с. Розалівка Анатолій Анатолійович Бурдєлєв загинув під час виконання бойового завдання з відбиття штурму російських військ у районі населеного пункту Новоолександрівка Донецької області 9 травня 2024 року. Про це пише районна газета “Вперед”.
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У середу, 22 травня, воїна привезуть додому. Героя зустрічатимуть живим коридором при в’їзді в с. Кучурган. Процесія рухатиметься до с. Розалівка, де відбудеться чин відспівування земляка.
До Чорноморська “на щиті” повернувся солдат ЗСУ Олексій Сергєєв. Відспівування та прощання із захисником відбудеться у п’ятницю, 24 травня, об 11.00 у Свято-Миколаївському храмі ПЦУ у Чорноморську.
Поховають загиблого воїна на “Алеї слави”.
У Кілійській громаді попрощалися з 55-річним військовослужбовцем Романом Чумаченком, який загинув під час бойового виїзду на території Миколаївської області.