Двоє захисників з Одещини повертаються додому “на щиті”

Воїн із Одеської області загинув, захищаючи північні рубежі України Білгород-Дністровський район знову сумує – загинув житель Сергіївської громади Шевченко Олег Васильович, який виконував свій обов’язок із захисту рідної землі від російських окупантів на Чернігівщині. Воїну нещодавно виповнилося 46 років. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 818-й: вночі Одеську область масово атакували “шахеди” Розпочалася 818-та доба повномасштабної російської агресії проти України. Уночі в низці областей України було оголошено повітряну тривогу через нову масовану атаку “шахедів”. На фронті Сили оборони завдають ворогу ефективного вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Фотографка Ганна Павлова відверто розповіла про життя в евакуації і про повернення додому Для Ганни Павлової Румунія – країна, яку вона обрала майже примусово. Коли прийшло рішення про евакуацію, міжнародна it-компанія, де вона працює, не залишила вільного вибору. Українці надали список країн, в яких можна перепідписати контракт, щоб зберегти посаду, і Румунія була в цьому списку. На сьогодні обране тоді місто Клуж вона іноді називає Харковом. Каже, це через часткову адаптацію психіки. На третій рік війни прийшлося признати: якщо склалося так, треба дихати та будувати плани тут. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Два роки в окупації: як усе починалося, розповість «20 днів у Маріуполі» — фільм-переможець кінопремії «Оскар» Два роки тому — 20 травня 2022 року, останні захисники Маріуполя вийшли з території заводу «Азовсталь». Відтоді місто перебуває в тимчасовій окупації. Що відбувалося в місті під час облоги, як виживали люди під нескінченними обстрілами можна дізнатися з документального фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова. Фільм отримав нагороду на кінопремії «Оскар-2024», яка стала першою для українських кіноробів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ