Як зазначив директор комунального підприємства «Балтаводоканал» Алік Табачник, місто готується до спекотного літа.

– Для комфорту жителів та гостей міста заплановано встановлення кількох питних фонтанчиків у громадських місцях. Днями буде обладнано ще один фонтан на центральній площі, біля кафе, – сказав Алік Табачник.

Важливим є те, що стрімкий потік води дозволяє напитися не торкаючись металу. А це дуже важливо в нашому сьогоденні.

Балтяни поділилися враженнями.

– Це суперова ідея. Таке я бачив у Києві та Львові. Там є фонтани трисекційні. Ними можуть користуватися люди з інвалідністю та діти. А також наливають водичку собакам та кішкам, – каже пан Євгеній. – Питні фонтанчики – це цілодобовий доступ до безкоштовної питної води. Як добре, що у нас дбають про людей.

Як повідомив Алік Табачник, на міському ринку також планується встановити арку «Туман». Такі арки призначені для створення зони прохолодного зволоженого мікроклімату. Особливо популярними вони є в парках та на пляжах. Незабаром їх зможуть оцінити і жителі Балти.

Читайте також: Перший міський фонтан уже радує одеситів (відео).

Фото КП «Балтаводоканал»