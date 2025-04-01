Загалом цієї весни до запуску готують 15 із 27 міських фонтанів, повідомили в прес-службі Одеської міськради.

Цього року сезон фонтанів розпочато з Міського саду, де розташований найулюбленіший фонтан городян і гостей міста. Фонтан на Театральній площі планують увімкнути вже за кілька днів.

«Розконсервація, як завжди, проводиться поетапно, це складний процес. На зиму фахівці підприємства демонтують частину обладнання, щоб зберегти його в робочому стані. Навесні в процесі розконсервації обладнання монтується на місця, перевіряється і налаштовується. Загалом планується запуск 15 фонтанів», – розповів заступник директора КП “Сервісний центр” Олег Яковенко.

Нагадаємо, минулого року одеситів і гостей міста радували 17 фонтанів.

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