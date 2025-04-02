Как отметил директор коммунального предприятия «Балтаводоканал» Алик Табачник, город готовится к жаркому лету.

– Для комфорта жителей и гостей города запланировано установку нескольких питьевых фонтанчиков в общественных местах. В ближайшие дни будет оборудован еще один фонтан на центральной площади, рядом с кафе, – сказал Алик Табачник.

Важно, что стремительный поток воды позволяет напиться, не касаясь металла. А это очень важно в наше время.

Жители Балты поделились своими впечатлениями.

– Это отличная идея. Я видел такие фонтаны в Киеве и Львове. Там есть трехсекционные фонтаны. Ими могут пользоваться люди с инвалидностью и дети. А также наливают воду собакам и кошкам, – говорит Евгений. – Питьевые фонтанчики – это круглосуточный доступ к бесплатной питьевой воде. Как хорошо, что у нас заботятся о людях.

Как сообщил Алик Табачник, на городском рынке также планируется установить арку «Туман». Такие арки предназначены для создания зоны прохладного увлажненного микроклимата. Особенно популярны они в парках и на пляжах. Вскоре их смогут оценить и жители Балты.

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Фото КП «Балтаводоканал»