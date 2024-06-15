На трасі Київ – Одеса знайшли труп жінки: що відомо

На Одещині розслідують обставини смерті жінки, чиє тіло знайшли днями на трасі Київ – Одеса.
Про це повідомили сьогодні у прес-службі обласного управління Нацполіції.
Повідомляється, що труп жінки знайшли на 425 кілометрі траси біля відстійника для фур.
Для встановлення причин смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.
Розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).
Триває слідство.
Нагадаємо, сьогодні вночі в Подільському районі Одеської області водій автомобіля BMW, не впоравшись з керуванням, врізався в електроопору. В результаті двоє його пасажирів загинули, а сам молодик був госпіталізований.