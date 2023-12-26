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На Одещині батько отримав нагороду загиблого 23-річного сина

На Одещині батько отримав нагороду загиблого 23-річного сина

У Білгород-Дністровському районі батькові загиблого Захисника вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня. Уродженець села Базар’янка Ігор Бурдужа загинув торік улітку на Донецькому напрямку і був нагороджений посмертно.

Про це повідомили у Білгороді-Дністровській районній державній адміністрації.

Ігоря Бурдужу нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно відповідно до Указу Президента України за особисту мужність та самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Церемонія вручення ордена батькові загиблого відбулася 25 грудня.

Нагороду вручав голова Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Василь Самокіш та начальник районного ТЦК Сергій Корак.

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23-річний молодший сержант Ігор Бурдужа загинув 16 серпня 2022 року внаслідок смертельного поранення, отриманого під час виконання бойового завдання в районі селища Опитне під Бахмутом.

Поховали захисника у рідному селі. В Ігоря залишилися батьки та двоє старших братів.

2 жовтня 2023 року у місцевій школі на честь Ігоря Бурдужа встановили меморіальну дошку.

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