Утікач в одеському “Чорноморці”: у клубі зробили офіційну заяву

36-річний тренер “моряків” Ігор Касьяненко виїхав із країни у складі делегації “Чорноморця” на основі виданого міністерством молоді та спорту дозволу. Але після завершення тренувального збору в Туреччині разом із командою не повернувся.

За неофіційною інформацією, причиною втечі Касьяненка може бути намір емігрувати до США разом зі своєю сім’єю.

Відомо, що Касьяненко приєднався до тренерського штабу “моряків” у січні 2022 року. Раніше він співпрацював із наставником “Чорноморця” Романом Григорчуком у казахській “Астані” та “Шахтарі” з білоруського Солігорська. Також займався фізпідготовкою в луганській “Зорі” і житомирському “Полісі”.

Офіційна заява ФК “Чорноморець”

У “Чорноморці” розповіли, що Ігор Касьяненко весь час провів із клубом на зборах, брав повноцінну участь у підготовчому процесі, але коли команда відлітала з Анталії до Кишинева, не з’явився в аеропорту. Квиток на тренера було придбано, але в літаку на момент відправлення його не виявилося.

“Міністерство молоді і спорту України про цей випадок проінформовано. До відома відповідальній структурі доведені всі подробиці. Керівництво ФК “Чорноморець“ засуджує такий вчинок свого вже колишнього представника. Але вплинути на таке рішення можливості немає, хоча спроба адекватного діалогу з боку клубу була – у відповідь зіткнулися з непорядністю людини”, – заявили в клубі.

Керівництво ФК “Чорноморець” ініціювало процес анулювання Касьяненком тренерської ліцензії.

“Той, хто обдурив клуб, свого безпосереднього керівника, головного тренера команди не має права залишатися у футболі, – йдеться в повідомленні.

Скільки спортсменів і тренерів не повернулися в Україну

Ігор Касьяненко став черговим представником футбольного середовища, який використав тимчасовий дозвіл на виїзд за межі України для повноцінної втечі.

Раніше Міністерство молоді та спорту України опублікувало список спортсменів і тренерів, які не повернулися в країну. Зокрема, після того, як мету їхньої поїздки було вичерпано, назад не повернулися 247 спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту, а також 49 спортсменів і 13 тренерів – з неолімпійських.

Утім, після резонансу в ЗМІ Міністерство видалило цей список.