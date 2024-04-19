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Одеський університет Мечникова увійшов до топ-10 кращих університетів України!

Одеський університет Мечникова увійшов до топ-10 кращих університетів України!

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова увійшов до рейтингу QS World University Rankings 2024. Загалом до рейтингу включено 11 українських вищих навчальних закладів. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці університету.

QS World University Rankings це престижний рейтинг, який щорічно визначає 1500 кращих університетів світу. Оцінювання проводиться за дев’ятьма критеріями, серед яких академічна репутація відіграє найважливішу роль.

рейтинг університетів

Автори рейтингу беруть до уваги дев’ять критеріїв:

  • репутація в академічному середовищі;
  • цитованість наукових публікацій представників університету;
  • співвідношення кількості викладачів і студентів;
  • результати працевлаштування;
  • ставлення роботодавців до випускників;
  • репутація випускників серед роботодавців;
  • зв’язки з міжнародною науковою мережею;
  • відносна чисельність іноземних викладачів і студентів;
  • сталість соціальний та екологічний вплив тощо.

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