Одеський університет потрапив до рейтингу популярності в інтернеті

Оприлюднено результати щорічного рейтингу World Universities Web Ranking, який визначає онлайн-популярність закладів вищої освіти. Одеський національний університет Мечникова став першим серед вишів Одеси та 24-м у загальнонаціональному заліку, складеному зі 192 закладів вищої освіти України.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Новини Одеського університету.

“Цей результат – досягнення студентів, дослідників, Центру інформаційних технологій (ЦІТ), колективу ОНУ, які виводять інформацію про досягнення ОНУ Мечникова на міжнародний інформаційний рівень, привертаючи увагу освітян з усього світу”, – зазначив ректор ОНУ Мечникова В’ячеслав Труба.

Як обирають найкращі виші

Вебометричний рейтинг університетів світу аналізує ступінь представлення діяльності університетів в Інтернет-просторі.

Рейтинг World Universities Web Ranking публікується щорічно з 2005 року австралійським порталом UniRank, який акумулює дані про 13 900 університетів у 200 країнах світу.

Його складає Лабораторія кіберметрики (“Cybermetrics Lab”) Національної дослідницької ради Іспанії, яка діє при Міністерстві науки та інновацій Іспанії.

Критерії оцінювання ґрунтуються на кількості зовнішніх джерел, що містять посилання на веб-сторінки закладу, кількості цитат науковців університету на Google Scholar Citations та статей дослідників установи за останні 5 років. Автори рейтингу зазначають, що такий підхід покликаний допомогти студентам, викладачам та науковцям оцінити загальну популярність університету.

Вебометричний рейтинг університетів світу є одним із найавторитетніших у сфері освіти.

Щоб визначити, які університети України стали найбільш популярними, укладачі рейтингу 2024 року досліджували вебометричні показники близько 200 українських вишів.

Нагадаємо, в Одесі відбудеться реорганізація вишів. Одеський державний екологічний університет і Фізико-хімічний інститут захисту довкілля та людини приєднають до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.