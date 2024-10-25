У грудні кожен українець отримає від держави 1 тисячу гривень (відео)

Про це у своєму вечірньому зверненні 25 жовтня оголосив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, кожна українська родина вже за кілька тижнів зможе отримати додаткову фінансову підтримку від держави. Нова програма “єПідтримка” передбачає виплату 1000 гривень кожному громадянину – як дорослим, так і дітям, без вікових обмежень.

На що можна витрачати нову тисячу

Кошти єПідтримки можна буде використати на:

Оплату комунальних послуг та електроенергії;

Придбання квитків Укрзалізниці;

Купівлю українських ліків;

Українські книжки;

Культурні послуги;

Підтримку військових через волонтерські організації та закупівлю дронів.

Для сімей це означає можливість отримати кілька тисяч гривень – залежно від кількості членів родини. Наприклад, сім’я з чотирьох осіб зможе розраховувати на 4000 гривень допомоги.

Умови отримання

Програма стартує 1 грудня. Найближчим часом Кабінет Міністрів має оприлюднити детальні умови участі та механізм отримання коштів.

Варто зазначити, що це вже друга хвиля програми “єПідтримка”. Перша була запроваджена у грудні 2021 року і стосувалася лише вакцинованих від COVID-19 громадян. Нова програма значно розширює коло отримувачів допомоги та можливості використання коштів.