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Теплицька громада отримала трагічну звістку з фронту

Теплицька громада отримала трагічну звістку з фронту

Війна забрала життя захисника України, жителя села Садове Теплицької громади Михайла Олександровича Алдушина. Воїна понад рік вважали зниклим безвісти.

Скорботну звістку повідомили в Теплицькій громаді.

Михайло Алдушин народився і навчався в селі Садове Теплицької громади. Здобув професію електромонтера та водія в Арцизькому професійному аграрному ліцеї. Одружився, у сім’ї ростуть дві доньки.

Михайло мобілізувався в червні 2023 року. Загинув сержант ЗСУ 11 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

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Цього року, 29 листопада, Герою мало б виповнитися 32 роки.

Михайло Алдушин

«Теплицька сільська рада висловлює співчуття рідним і близьким Воїна Алдушина Михайла Олександровича. Герої не вмирають – вони назавжди залишаються в наших серцях», – пишуть у громаді.

 

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