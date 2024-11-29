На Ізмаїльщині попрощалися із загиблим на фронті медиком

Про це повідомили в Саф’янівській територіальній громаді.

Мешканець села Дунайське Володимир Маслеников загинув 25 листопада на Херсонському напрямку.

Володимир Маслеников не тільки захищав Україну на фронті, а й був людиною, чиє життя було присвячене турботі про інших. Він працював медичним братом лікарської амбулаторії села Стара Некрасівка, а також фельдшером-черговим у медичній частині госпіталю.

«Його руки лікували, його серце співчувало, а його рішучість надихала!» – згадують колеги.

28 листопада рідні, близькі, друзі, колеги, жителі села та керівництво Саф’янівської сільради зустріли свого Захисника живим коридором. Люди з квітами та державними прапорами стояли вздовж дороги.

Церемонія прощання відбулася в рідній домівці Захисника. Після відспівування в місцевому храмі Володимира Масленикова поховали з військовими почестями, як належить Герою.

Раніше трагічна звістка сколихнула Любашівську громаду: у госпіталі від бойових травм помер військовослужбовець Віктор Ласкорунський.