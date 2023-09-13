Тепер офіційно: Олександр Грінчак очолив Одеську райдержадміністрацію

Головою Одеської районної державної адміністрації став Олександр Грінчак, котрий з жовтня 2019 року очолював Департамент кіберполіції України.

Відповідне розпорядження підписав 9 вересня Президент України Володимир Зеленський. А 12 вересня Олександра Грінчака було представлено в Одеській обласній держадміністрації.

“Олександр Васильович Грінчак – досвідчений менеджер, здатний ефективно працювати у кризових ситуаціях. Його професіоналізм та лідерські якості не залишають сумніву в тому, що він зможе керувати Одеським районом та сприяти його розвитку навіть за умов воєнного часу”, – йдеться у повідомленні ОДА.

Олександр Грінчак народився 17 липня 1978 року у Львівській області. Професійна діяльність Олександра Васильовича розпочалася ще 1995 року, коли він обіймав різні посади у структурних підрозділах Міністерства внутрішніх справ. З жовтня 2019 року очолював Департамент кіберполіції України.

Нагадаємо, що попередником Грінчака на цій посаді був Юрій Крук, який звільнився за власним бажанням.

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