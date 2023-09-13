Теперь официально: Александр Гринчак возглавил Одесскую райгосадминистрацию

Главой Одесской районной государственной администрации стал Александр Гринчак, который с октября 2019 года возглавлял Департамент киберполиции Украины.

Соответствующее распоряжение подписал 9 сентября Президент Украины Владимир Зеленский. А 12 сентября Александр Гринчак был представлен в Одесской областной госадминистрации.

“Александр Васильевич Гринчак — опытный менеджер, способный эффективно работать в кризисных ситуациях. Его профессионализм и лидерские качества не оставляют сомнения в том, что он сможет руководить Одесским районом и способствовать его развитию даже в условиях военного времени”, — говорится в сообщении ОГА.

Александр Гринчак родился 17 июля 1978 во Львовской области. Профессиональная деятельность Александра Васильевича началась еще в 1995 году, когда он занимал разные должности в структурных подразделениях Министерства внутренних дел. С октября 2019 возглавлял Департамент киберполиции Украины.

Напомним, что предшественником Гринчака на этом посту был Юрий Крук, который уволился по собственному желанию.

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