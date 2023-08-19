Голову Одеського району Юрія Крука звільняють – хто займе його місце?

Кабінет міністрів України погодив звільнення з посади за власним бажанням голови Одеської районної військової адміністрації Юрія Крука, а також погодив призначення на його місце Олександра Грінчака.
Про це повідомив сьогодні представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Узгоджено призначення Грінчака Олександра Васильовича головою Одеської районної державної адміністрації Одеської області», – написав він у своєму Телеграм-каналі.
Відомо, що у 2019 році Олександр Грінчак обіймав посаду начальника Департаменту кіберполіції.
Нагадаємо, ще на початку липня у соцмережах почали поширювати документ за підписом голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера до офісу Президента України з проханням розглянути питання про звільнення голови Одеської РВА Юрія Крука.
Також повідомлялося, що Олег Кіпер розглядає питання звільнення як Юрія Крука, а й керівників інших районних військових адміністрацій.
Юрій Крук – член партії «Доверяй делам». Він очолював Одеський район із кінця лютого 2021 року.