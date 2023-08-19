Голову Одеського району Юрія Крука звільняють – хто займе його місце?

Кабінет міністрів України погодив звільнення з посади за власним бажанням голови Одеської районної військової адміністрації Юрія Крука, а також погодив призначення на його місце Олександра Грінчака.

Про це повідомив сьогодні представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Узгоджено призначення Грінчака Олександра Васильовича головою Одеської районної державної адміністрації Одеської області», – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Відомо, що у 2019 році Олександр Грінчак обіймав посаду начальника Департаменту кіберполіції.

Нагадаємо, ще на початку липня у соцмережах почали поширювати документ за підписом голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера до офісу Президента України з проханням розглянути питання про звільнення голови Одеської РВА Юрія Крука.

Також повідомлялося, що Олег Кіпер розглядає питання звільнення як Юрія Крука, а й керівників інших районних військових адміністрацій.

Юрій Крук – член партії «Доверяй делам». Він очолював Одеський район із кінця лютого 2021 року.