Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
«Продовжується період температурних контрастів і рекордів. 7 березня денна температура сягала рекордних позначок. Але вночі малохмарна погода сприяє охолодженню. І подекуди спостерігалися від’ємні значення», – повідомили сьогодні синоптики.
Тема: Чи буде тепло в Одесі: прогноз погоди на суботу, 8 березня
По Одеській області найбільша різниця між максимальною температурою за день 7 березня та мінімальною за ніч 8 березня була зареєстрована в Сараті – від +20,7 до -6,6°С (27,3°С).
Нагадаємо, раніше новий температурний рекорд зафіксували в Одесі 7 січня.