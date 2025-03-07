Прогноз погоди в Одесі на 8 березня

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Сонячно. Без опадів.

Вітер південний, 1-2 м/с.

Температура вночі 3-6°C тепла, вдень 8-15°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 8 березня

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-західний, 1-2 м/с.

Температура вночі 1-3°C тепла, вдень 15-20°C.

На автошляхах області видимість добра.

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