Прогноз погоди в Одесі на 8 березня
Сонячно. Без опадів.
Вітер південний, 1-2 м/с.
Температура вночі 3-6°C тепла, вдень 8-15°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 8 березня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 1-2 м/с.
Температура вночі 1-3°C тепла, вдень 15-20°C.
На автошляхах області видимість добра.
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