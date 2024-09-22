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Температура морської води в Одесі сьогодні, 22 вересня: чи не холоднувато купатися?

Температура морської води в Одесі сьогодні, 22 вересня: чи не холоднувато купатися?

Незважаючи на те, що до кінця першого місяця осені залишається трохи більше тижня, погода в Одесі та області залишається досить теплою, і море, відповідно, продовжує радувати любителів «оксамитового сезону».

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, в неділю, 22 вересня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси, як і днем раніше, становитиме 19-20°С. І хоча це вже далеко не «літня» температура, купатись у такій воді ще можна.

При цьому ресурс Seatemperature повідомляє, що Чорне море біля одеського узбережжя сьогодні прогріється до 21,7°С.

Температура води у курортних місцях Одеської області сьогодні така:

Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні

Нагадаємо, за прогнозами, сьогодні днем ​​повітря в Одесі прогріється до 23-25°С, на Одещині – до 22-27°С.

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