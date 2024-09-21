Температура морської води в Одесі сьогодні, 21 вересня: прохолодна, але ще комфортна

За даними Гідрометцентру, 21 вересня 2024 року температура морської води в Одесі становитиме 19-20°C. Це прохолодна, але все ще комфортна температура для купання. Вода ідеально підійде для короткочасних запливів і активних водних занять, даруючи приємне відчуття свіжості та заряджаючи енергією.

Згідно з прогнозом, температура води в Одесі повільно знижуватиметься і за найближчі 10 днів знизиться на 1-1,5 градуса.

Температура води в курортних місцях Одеської області