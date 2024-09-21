Чи зміниться погода в Одесі у неділю 22 вересня

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 22 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається мінлива хмарність. Опадів не очікується.
Прогноз погоди в Одесі на 22 вересня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-15°С, вдень вона підніметься до 23-25°С.
Температура морської води 19-20°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 22 вересня
По Одеській області на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-15°С, вдень 27-27°С.
На автошляхах області видимість добра.