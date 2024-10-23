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Таємниці пташиного пляжу: як одесит-ентузіаст створює оазу краси

Таємниці пташиного пляжу: як одесит-ентузіаст створює оазу краси

На одеському пляжі «Отрада», просто під знаменитим жовтим каменем, з’явилася нова пам’ятка – пташиний пляж. Це кам’яна споруда з витонченими жолобками, якою тече вода з дренажних систем. Його творець – одесит Володимир, упорядковує пляж незалежно від погоди і пори року.

Щоранку пенсіонер приходить до моря, штовхаючи тачку з камінням. Серед них – лавові плити, гладкі камінчики і гранітні валуни значних розмірів. З цих кам’яних гігантів Володимир створює дивовижний ландшафт з міні-річечками, які живляться з дренажної системи і йдуть у море.

«Одеське життя» застало засновника чудової споруди за роботою.

Для любителів спостерігати за плаваючими птахами тут встановлено лавки, сам пляж прикрашений живими квітами. Володимир також подбав про правила: на пташиному пляжі заборонено палити, пити і смітити. Ті, хто хоче годувати пернатих, можуть залишити пожертви в жерстяній коробці.

пташиний пляж

Володимир не схильний до розмови і відмовляється давати коментарі. Єдине, що вдалося дізнатися, – пенсіонер піклується про пляж уже понад двадцять років. Його відданість і праця не залишаються непоміченими: з кожним днем популярне місце відпочинку нашого міста стає дедалі красивішим.

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