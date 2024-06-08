Сакральна магія мотанок: чому майстриня з Одещини почала створювати ляльки під час війни

Обереги для рідних та захисників

Уродженка Троїцького Юля Жуковська в дитинстві займалася малюванням візерунків у художньому гуртку «Дивоцвіт» місцевої майстрині Лариси Бабінець. Її мати Валентина Барда — талановита троїцька вишивальниця.

Вийшовши заміж, Юля про мистецтво навіть не помишляла. Коли ж почалася війна і її чоловік став на захист Вітчизни, захотілося створити йому захисний оберіг.

— Першу свою ляльку-мотанку я змотала 18 жовтня 2022-го. До цього лише читала про таке мистецтво. Коли взялась її майструвати, то не знала, як це робиться. Та з кожною ниткою, з кожним витком розкривала для себе секрет мотання. Тож на першій, пробній ляльці не зупинилася, — розповіла Юлія Жуковська. — Мотала сину, чоловікові, рідним та знайомим. Впродовж пів року щодня витворювала нові мотанки, від яких, відверто скажу, сама шаленію. Найменша моя лялька має зріст чотири сантиметри, найвища — 70.

Майстриня невтомно робить обереги для захисників, благодійних ярмарків на підтримку ЗСУ. Дві її ляльки представлені у США на благодійному аукціоні, де збираються кошти на підтримку дітей Херсонщини. Це пані «Порічка», яка любить і виховує діточок, та «Берегиня роду», яка завжди оберігає свою сім’ю, де б вона не була.

Минулого червня Юлія Жуковська презентувала свої сакральні ляльки у рідному селі, в Будинку народної творчості. Її колоритні роботи були удостоєні мистецької премії селищної ради імені Ростислава Палецького.

Хто ж така лялька-мотанка? Чому її так цінували?

Найперше, тому що мотанка — символ добробуту, добра й надії.

Ляльку створювали лише зі щирими почуттями, вірячи, що вона несе потужну енергетику, оберігає оселю й кожного її мешканця.

Мотанки розділяються на обрядові, оберегові та гральні:

Обрядові майстрували до певних свят, наділяючи іменами Коляда, Весільна, Масляна, Вербниця, Веснянка, Пасхальна, Купавка тощо.

Оберегові майстрували на вагітність, здоров’я, добробут, багатство, на злагоду, успіх та щастя. Всередину таких ляльок закладали цілющі трави і монети.

Ігровими ж ляльками бавилися діти, вони допомагали розвивати дрібну моторику та формували у дівчаток навички майбутнього материнства.

Обличчя мотанкам не малювали, а викладали різнокольоровими нитками у вигляді хреста. Це — солярний знак Сонця, яке вважається центром Всесвіту і джерелом життя, тому хрест на обличчі символізує саму людину, її життя, гармонію душі і тіла.

— Мотаючи мотанку при свічці, коли був блекаут, ти наче поринаєш у світ казки і магії. Лялька може бути різною — від одягу до головного убору. Були моменти, коли розуміла: ну «хоче» вона одягати ту хустку, вінок чи квітку. В процесі мотання майбутня лялька «показує», яка зачіска їй потрібна. Наприклад, я мотала ляльку, волосся не хотіло лягати по-моєму, і мимоволі визрів образ Солохи, — розповіла Юлія. — Коли мені замовляють ляльку, завжди цікавлюся, якою вона має бути, щоб мотанка-захисниця гармоніювала з новим власником.