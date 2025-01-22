Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК і СП.

Нагороду в.о. командира роти Ярославу Калєнченку особисто вручив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський під час перебування в районі виконання бойових завдань.

До мобілізації в армію в серпні 2024 року Ярослав Калєнченко працював державним інспектором на Білгород-Дністровському посту Одеської митниці.

За півроку військової служби молодий офіцер проявив себе гідно. Серед заслуг його підрозділу – «зачистка» та закріплення на ворожих позиціях, штурми та знищення техніки окупантів.

Одна з особливо важливих місій – евакуація поранених побратимів з поля бою. Поблизу населеного пункту Перемога під щільним ворожим вогнем Ярослав отримав поранення, контузію, але виконав поставлені перед ним завдання. Під командуванням офіцера бійці підрозділу знищили щонайменше 5 одиниць техніки та багато живої сили ворога. А також взяли в полон двох росіян, які надали цінну інформацію про позиції загарбників.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що загиблий під Бахмутом військовослужбовець з Одеської області Олександр Унгурян нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.