Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Награду и.о. командира роты Ярославу Каленченко лично вручил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский во время пребывания в районе выполнения боевых задач.

До мобилизации в армию в августе 2024 года Ярослав Каленченко работал государственным инспектором на Белгород-Днестровском посту Одесской таможни.

За полгода военной службы молодой офицер проявил себя достойно. Среди заслуг его подразделения — «зачистка» и закрепление на вражеских позициях, штурмы и уничтожение техники оккупантов.

Одна из особо важных миссий — эвакуация раненых побратимов с поля боя. Вблизи населенного пункта Победа под плотным вражеским огнем Ярослав получил ранение, контузию, но выполнил поставленные перед ним задачи. Под командованием офицера бойцы подразделения уничтожили не менее 5 единиц техники и много живой силы врага. А также взяли в плен двух россиян, которые предоставили ценную информацию о позициях захватчиков.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что погибший под Бахмутом военнослужащий из Одесской области Александр Унгурян награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.